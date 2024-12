Cinco pontas com ótimo drible que podem substituir Soteldo no Grêmio

Lucas Barbosa foi um dos grandes nomes do Juventude na temporada e é opção para o Grêmio. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Com a notícia de que Soteldo não deve permanecer no Grêmio para 2025, o clube gaúcho deverá ir ao mercado para contratar um novo ponta.

Zero Hora separou cinco atacantes de lado com ótimo drible e que podem servir para o Tricolor. Confira:

Lucas Barbosa

O jovem de 23 anos retorna ao Santos na virada do ano, após empréstimo para o Juventude.

Nesta última temporada, Lucas Barbosa fez ótimas atuações, com direitos a bons dribles na ponta direita do Papo.

Júnior Santos

Botafoguense é um dos destaques do futebol brasileiro. Vítor Silva/Botafogo

Mesmo em alta e valorizado, Júnior Santos, 30 anos, é um dos principais nomes desta lista, visto as campanhas nas últimas duas temporadas pelo Botafogo. No início de 2024, foi alvo do Grêmio.

O atleta costuma jogar pela ponta direita e, desde que retornou de lesão, tem sido fundamental para o Botafogo.

Cuello

Jovem não deve ficar na Arena da Baixada em 2025. José Tramontin / Athletico Paranaense

O argentino de 24 anos foi rebaixado à Série B do Brasileirão com o Athletico-PR, mas foi um dos principais dribladores do futebol nacional em 2024.

Cuello foi sondado pelo Tricolor e também desperta interesse do Vasco.

Léo Chú

Atleta surgiu no Tricolor gaúcho. MANAURE QUINTERO / POOL/AFP

Ex-Grêmio, Léo Chú, de 24 anos, tem contrato até 31 de dezembro de 2024 com o Seattle Sounders.

A imprensa carioca, no entanto, o coloca na mira do Fluminense.

Alan Minda

Aos 21 anos, Minda já é titular da seleção equatoriana. Nico Vereecken / Photonews / Cercle Brugge / Divulgação

Provavelmente o nome mais desconhecido desta lista, Alan Minda tem apenas 21 anos e já é titular da seleção do Equador.

O jovem atua pelo Cercle Brugge, da Bélgica, que disputa para não cair no campeonato nacional. Apesar da má campanha do seu clube nesta temporada, o ponta-direita se destaca pela habilidade.