Lucas Barbosa se despede do Juventude e cita a importância de jogadores do elenco

Chegou ao fim oficialmente nesta segunda-feira (9) a passagem do atacante Lucas Barbosa pelo Juventude. Um dia após a partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro, o atleta se manifestou através de suas redes sociais para se despedir do clube e agradecer o convívio com os demais atletas do elenco do Verdão.