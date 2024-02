Ainda está confusa a aplicação do limite de 100% de aumento de uma dívida que cai no rotativo do cartão de crédito. Algumas lacunas na proposta, como a falta de prazo definido para o juro, têm prejudicado o efeito perseguido pelo Banco Central, que é reduzir a "bola de neve" da dívida mais cara do mercado. Confira a entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, que faz pesquisas com foco em comportamento de consumo.