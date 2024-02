A avalanche de ligações telefônicas diárias de golpistas incomoda e ainda faz vítimas. Os tipos de crime são vários, desde a busca por dados até pedidos de transferência. Em alguns casos, consegue até reter a ligação por cinco minutos, fazendo com que o consumidor acredite estar falando com seu banco, mas está ainda com o criminoso na linha. Saiba mais sobre o golpe da falsa central de atendimento assistindo acima ao comentário do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.