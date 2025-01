Granizo atinge diversos pontos do RS; em Viamão, moradores registraram pedras do tamanho de bolas de tênis

Moradores compartilharam imagens das pedras de gelo. Delaci Oliveira / Arquivo Pessoal

Chuva de granizo atingiu diversos pontos do Estado na quinta-feira (2). Na Região Metropolitana, Itapuã e Águas Claras, em Viamão, além de Gravataí, registraram o fenômeno. Também houve casos na Serra e no sul do RS.

A prefeitura de Viamão atendeu registros de destelhamentos. De acordo com a prefeitura, 164 casas foram atingidas pelo fenômeno na localidade de Itapuã, especialmente nas regiões da Vila de Itapuã, Colônia e Horto Florestal. Não há registros de feridos. Foram distribuídas lonas para os moradores afetados.

Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens das pedras de gelo em tamanhos de bolas de tênis. A queda de granizo ocorreu por volta das 19h30min.

A região central do município e Águas Claras também foram atingidas pelo granizo, mas sem grandes danos.

Em Gravataí, não há número consolidado de casas atingidas. As regiões mais afetadas são os bairros de Morungava, Vila Imperial e Itatiaia.

Sul do RS

O sul do Estado também teve chuva de granizo. Em Canguçu, houve estragos especialmente nas lavouras de fumo. De acordo com dados da Emater-RS do município, 512 produtores o já acionaram o seguro da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).

O impacto na safra 2024/2025, com produção esperada em 28,5 mil toneladas, pode chegar a 8%. Um novo balanço deve ser divulgado nesta sexta-feira.

Em Rio Grande, as pedras caíram durante a tarde. O morador do bairro Cidade Nova, Elder Melo, registrou o tamanho das pedras. Segundo ele, no bairro as pedras caíram entre as 14h e 15h30min.

Morador de Rio Grande registrou o tamanho das pedras no bairro Cidade Nova. Elder Melo / Arquivo Pessoal

Outros municípios

Conforme a Defesa Civil estadual, outros 15 municípios registraram prejuízos em razão dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul entre esta quarta e quinta-feira.

Entre as cidades afetadas estão Amaral Ferrador, Dois Lajeados, Paulo Bento, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul.