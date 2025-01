Retomado gasto com comida no comércio da cidade que mais inundou na Região Metropolitana

Monitoramento foi feito em 710 dos 3.123 estabelecimentos do setor em Eldorado do Sul e em Canoas. Fernando Salazar,Especial / Agencia RBS

Cidade mais atingida pela enchente na Região Metropolitana, Eldorado do Sul, mesmo que de forma cambaleante, tem recuperado gastos com alimentação no comércio. É o que mostra levantamento da Green Benefícios nas despesas dos usuários dos seus cartões em 109 estabelecimentos como supermercados e restaurantes. Maio teve um tombo de 59% (fazendo menos da metade da venda), seguido por outra queda, duas altas, novo recuo e, em outubro - último dado disponível -, avanço de 2,8% sobre abril, movimentando R$ 502 mil. Ainda assim, fica 6,2% abaixo do mesmo mês de 2023.

— Tivemos a falência de empresas grandes que eram nossas clientes na cidade — diz o analista de mercado da Green, Roberson Silveira.

Já Canoas, outra cidade bastante atingida, não chegou a ter queda de venda sobre abril. Segundo a Green, apenas cresceu menos. Em outubro, foram R$ 5 milhões, 18,4% acima de abril. O pico foi em agosto, 37% superior ao mês pré-enchente.

— Foi o mês com retomada de muitos negócios. O pessoal com tíquete acumulado (no cartão) voltou a usar — diz Silveira.

Porém, Canoas tem comportamento diferentes nos bairros. Mathias Velho e Rio Branco, os mais atingidos, ainda não recuperaram as vendas. Os números ficam a baixo na comparação com abril de 2024 e com todos os meses do ano passado.

