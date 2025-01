Mulher suspeita de sequestrar bebê é presa em Pelotas 

PRF resgatou o bebê, que estava com a mulher em uma bicicleta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em Pelotas, no sul do Estado, na quinta-feira (2), a mulher suspeita de sequestrar um bebê de oito meses .

O sumiço do menino foi registrado na quinta-feira pela mãe. O bebê estava com uma mulher que conhecia a família.

Segundo a polícia, durante o registro de ocorrência, a mãe do bebê relatou que uma conhecida teria pedido para dormir na residência da família entre quarta-feira (1º) e quinta. A estadia no local, situado na Vila da Quinta, em Rio Grande, foi autorizada.

A mulher, então, teria passado a noite no quarto da criança. Por volta das 10h desta quinta-feira, com a ausência do bebê e da hóspede, a mãe foi até a delegacia.