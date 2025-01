Polícia investiga tráfico de drogas como motivação de tiroteio com três mortes na zona norte de Porto Alegre

Tiroteio deixou dois homens mortos no local e um ferido morreu no hospital. Duda Fortes / Agencia RBS

Desavenças envolvendo o tráfico de drogas podem ser a motivação de um crime que resultou em três mortes na última segunda-feira (30), na zona norte de Porto Alegre. Um homem foi executado dentro de um bar e, na sequência, o atirador foi morto por um policial militar de folga, que presenciou o ataque. Um idoso também ficou ferido durante a troca de tiros e morreu, horas depois, no hospital.

Segundo o delegado Eric Dutra, titular da 2ª Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, o autor do ataque ainda não foi identificado. Isso depende de análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Com o homem, foi apreendida uma pistola de calibre 9 milímetros — de uso restrito — com a numeração raspada. A arma foi encaminhada para a perícia.

A polícia já sabe, no entanto, que o alvo do atirador era um homem que tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas. Dionas de Andrade Borges foi executado a tiros dentro do bar. Além de tráfico, ele tinha antecedente por porte irregular de arma de fogo.

— O fato está em investigação. Até o momento, temos informações de que a motivação tem relação com o tráfico de drogas — afirma o delegado.

O autor dos disparos foi morto por um soldado da Brigada Militar de folga, que estava no local com um amigo, presenciou os disparos e, segundo a polícia, reagiu, acertando o atirador. Conforme o delegado, o policial já prestou depoimento, e as circunstâncias desse tiroteio ainda são apuradas.

Além de Borges e do atirador morto, um idoso que também era frequentador do bar foi baleado. Carlos Alberto Machado, 72 anos, foi alvejado no abdômen, no momento em que tentava deixar o estabelecimento após o início dos disparos. Ele foi levado para atendimento no Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu e teve a morte confirmada durante a madrugada de terça-feira (31).

A investigação ainda deve apontar se o tiro que atingiu o aposentado partiu da arma do primeiro atirador ou do policial militar. Segundo o delegado, isso ainda não foi esclarecido.

A suspeita é de que o idoso tenha sido alvejado somente porque estava no local, ainda que não tivesse relação com as desavenças.

— A investigação está em andamento, em fase inicial. Estamos aguardando laudos do IGP — afirma o titular da 2ª Delegacia de Homicídios.

A polícia apura também se houve participação de mais alguma pessoa no crime ou se o autor dos disparos agiu sozinho.

Morte de idoso gera comoção

Carlos Alberto Machado, conhecido como seu Carlinhos, era frequentador do bar onde aconteceu o tiroteio. O caso gerou comoção nas redes sociais, após a família comunicar o falecimento. Amigos relataram que o idoso era um amigo querido, trabalhador e de bem com a vida.

"Falei com ele sábado, meu tio amado. Meu amigo e conselheiro. Profundo conhecedor da Doutrina Espírita, um exemplo", escreveu uma familiar. "Dividia o pouco que tinha com todos, inclusive comigo. Muitas vezes abrigou pessoas. Tinha um grande amor pela família, principalmente por filha e netos", descreveu um amigo.