Morre idoso baleado durante tiroteio na zona norte de Porto Alegre

Foi confirmada pela Brigada Militar nesta terça-feira (31) a morte de um idoso baleado durante um tiroteio na zona norte de Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (30). Com isso, são três mortos nessa ação, que se iniciou após um homem armado invadir um bar e disparar contra um dos clientes.

A vítima, que morreu nessa madrugada, é Carlos Alberto Machado, de 72 anos. Segundo a Polícia Civil, o idoso foi baleado no abdômen, enquanto tentava deixar o bar. Ele estava no estabelecimento onde aconteceu um tiroteio, nas proximidades do Viaduto Obirici, no bairro Passo D’Areia.

— Ele saiu ali no exato momento em que começou o tiroteio e acabou recebendo um dos disparos — explicou o delegado Arthur Hermes Reguse, plantonista do Departamento de Homicídios, que atendeu a ocorrência no local.

Conforme apurado pela polícia, um homem entrou no local armado e começou a atirar contra um frequentador do bar. Ele baleou Dionas de Andrade Borges, que morreu no local. Durante os disparos, um soldado da Brigada Militar, que estava de folga, presenciou o ataque e, segundo a polícia, reagiu, disparando na direção do atirador. O homem que ingressou no local armado — que ainda não teve a identidade divulgada — morreu no local. Já o policial militar não ficou ferido na ação.

Durante a troca de tiros, o idoso também foi baleado. A polícia investiga de onde partiu o disparo que atingiu a vítima, que não seria o alvo do atirador. Carlos Alberto, conhecido como seu Carlinhos, chegou a ser levado ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu.

Nas redes sociais, a família do idoso fez uma postagem onde comunica a perda. "É com uma dor imensa que venho comunicar o falecimento do seu Carlinhos. Família Machado em luto", diz o texto.