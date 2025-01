Programações de Páscoa e Natal em 2025, em Gramado, já têm datas confirmadas

As tradicionais programações de Páscoa e Natal em Gramado já têm data para ocorrer em 2025 . A programação foi divulgada pela Autarquia Municipal de Turismo e Cultura, a Gramadotur. A 10ª Páscoa em Gramado será de 28 de março até 21 de abril , enquanto o 40º Natal Luz começa em 23 de outubro e segue até 18 de janeiro de 2026.

Também estão programados o 11º Gramado In Concert , de 1º a 8 de fevereiro; a 4ª Vindima em Gramado , de 14 de fevereiro a 9 de março; a 34ª Festa da Colônia , entre 30 de abril e 18de maio; e o 53º Festival de Cinema de 14 a 23 de agosto.

A antecedência na divulgação das datas é um incentivo para que o trade turístico do município possa organizar ações para cada um dos eventos, conforme a presidente da entidade, Rosa Helena Volk.

Os eventos públicos contam com programação gratuita, incrementando o fluxo de turistas de diversas regiões do país e do exterior em Gramado.