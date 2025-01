Experiência que já foi narrada pela voz mais famosa do Brasil volta a Gramado

— É como se fosse uma semifinal e uma grande final de Copa do Mundo — brincou Galvão Bueno, ao participar do Duelo de Vinhos (veja o vídeo abaixo).

A experiência foi criada pela Vinolab, a enoteca do Grupo Casa, em Gramado, para fãs da bebida. A ideia é oferecer aos visitantes uma oportunidade de se aprofundar no mundo da vitivinicultura e descobrir os rótulos que mais combinam com seu paladar de uma forma divertida e criativa.

Funciona assim: sobre a mesa, é estendida uma cartela com espaço para quatro taças, sem nenhuma pista de quais são as marcas servidas em cada uma delas.

O primeiro passo da "competição" é a semifinal: a degustação dos dois vinhos do lado esquerdo (com a escolha do finalista nº 1) e dos dois do lado direito (com a definição do outro competidor que irá para a grande final).

No passo nº 2, o participante recebe duas taças com os vinhos da etapa derradeira, mais uma vez, às cegas. Após provar cada uma delas, ele define o grande vencedor. Só depois disso descobre a marca e a uva (ou as uvas envolvidas) e, claro, pode repetir a dose.

Nesta temporada, a disputa será entre vinhos rosés e brancos, com rótulos selecionados do Novo e Velho Mundo.

— A experiência do Duelo de Vinhos nada mais é do que um chaveamento de quatro rótulos. Neste primeiro momento, a disputa é entre gaúchos e europeus — diz Rafael Peccin, à frente do Vinolab.

Quem será que ganha?

Para participar, é só fazer a reserva no site vinolab.com.br/duelodevinhos. A experiência sai por R$ 190 por pessoa.

Vinolab Enoteca + Cozinha