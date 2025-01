Dois homens morrem e um fica ferido durante tiroteio em bar na zona norte de Porto Alegre

Um tiroteio na tarde desta segunda-feira (30) deixou dois homens mortos e um ferido na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o caso aconteceu por volta de 16h em um bar no bairro Passo d'Areia, nas proximidades do Viaduto Obirici. Um policial militar que estava no local reagiu e matou o suspeito de ser o atirador.

Conforme o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), um homem armado ingressou no estabelecimento e começou a atirar contra outro.

— Ele entrou no bar, efetuou disparos contra uma pessoa, que morreu — explicou o tenente-coronel Daniel Araújo de Oliveira.

O homem morto foi identificado como Dionas de Andrade Borges. Um idoso foi baleado na ação e foi socorrido a um hospital.

Um soldado da Brigada Militar, que estava de folga, presenciou o ataque e, segundo a polícia, reagiu, disparando na direção do atirador. O homem — que ainda não teve a identidade divulgada — morreu no local.

— As circunstâncias que levaram a esse crime ainda serão apuradas — afirmou o comandante do 11º BPM.

Ferido em estado grave

Segundo o delegado Arthur Hemes Reguse, plantonista do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial estava com um amigo, no bar, quando presenciou o crime.

— O policial militar se levanta, e o agressor percebe a ação dele, então ele (o PM) efetua disparos contra esse executor, que também vai a óbito no local. Temos um homicídio qualificado, a vítima que está dentro do bar, e o executor também está morto, por intervenção do policial militar, que agiu em legítima defesa de terceiros — narrou o delegado.

O ferido, segundo o delegado, alvejado no abdômen, foi levado ao hospital em estado grave.

— Em princípio, ele também era um frequentador do bar e saiu ali no exato momento em que começou o tiroteio e acabou recebendo um dos disparos. Ainda resta dúbio se foi da ação do executor num primeiro momento ou do policial. Isso vai ser esclarecido no curso do inquérito. De qualquer forma, o policial estava atuando em legítima defesa — disse o delegado.