Uma mulher de 34 anos, moradora de Jundiaí, no interior de São Paulo, foi baleada e morta após o carro de aplicativo em que ela estava entrar por engano na comunidade do Fontela, no Rio de Janeiro (RJ), no último sábado (28). Diely da Silva Maia, gerente contábil, fazia turismo no Rio e, antes de ser atingida, havia postado várias imagens do passeio nas redes sociais. Ela estava de férias e viajou para passar o Réveillon na cidade.