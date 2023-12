A frase de Javier Milei "No hay plata" (Não há dinheiro), seguida por uma pausa dramática, não trouxe calafrios apenas aos argentinos no discurso de posse do seu novo presidente. Brasileiros — entre eles, muitos gaúchos — estão à espera de pagamentos. Só a Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI) calcula em US$ 2 bilhões a dívida de fretes desde abril de 2023, quando o banco central argentino mudou as regras para evitar saída de divisas e desvalorização ainda maior do peso em relação ao real. Considerando as importações, o valor vai a US$ 30 bilhões, já que o pagamento não foi autorizado pela autoridade monetária e os exportadores do mundo acabaram "financiando" as empresas argentinas.