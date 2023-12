Após uma negociação de três anos, a incorporadora Grupo Pessi fechou com a Construtora Tedesco para erguer um complexo de saúde em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Com 78 mil metros quadrados, a estrutura do Markho Life Complex terá um hospital, centro de exames e diagnósticos, torres residencial e de espaços para locação, centro profissional e área de lojas e restaurantes, além de um prédio com 700 vagas de garagem. O projeto é esperado já há algum tempo e, agora, terá a obra iniciada, o que está previsto para março de 2024. Serão 800 empregos na construção, com duração de 48 meses prevista por Alfredo Pessi, CEO do Grupo Pessi e vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).