Apesar da reabertura de agências, INSS ainda não depositará aposentadorias nesta Quarta-Feira de Cinzas

Mesmo que o feriado bancário acabe na tarde desta Quarta-Feira de Cinzas (5) e as agências reabram às 14h para quem tem agendamento, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não fará ainda os depósitos de aposentadorias e demais benefícios. Será apenas amanhã, quinta-feira (6), a retomada do cronograma interrompido no último final de semana. Aí sim começará a ser depositada a antecipação dos pagamentos que, antes, ocorreriam somente na outra semana.