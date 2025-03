Com Brasil no alvo de Trump, saiba o que o RS exporta para os EUA

Política comercial de Trump pode ter efeitos opostos nas economias brasileira e gaúcha. Sarah Silbiger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Abril deve trazer uma nova rodada de tarifaços dos Estados Unidos às importações. No discurso no Congresso, o presidente, Donald Trump, colocou o Brasil entre os alvos. Por enquanto, apenas exportações de aço e alumínio foram impactadas.

O mercado norte-americano é o segundo maior destino dos embarques do Rio Grande do Sul, perde para China mas, em compensação, é um comprador importante de produtos já industrializados e não tanto de commodities, como grãos. Em 2024, importou US$ 1,8 bilhão daqui, 8,16% menos do que no ano anterior. Do total, 63% sai pelo porto de Rio Grande, seguido pelos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, em São Paulo.

O que o RS mais exporta para os EUA:

Fumo/tabaco e seus industrializados - 13,39% Armas e munições - 9,28% Calçados - 7,52% Celulose e papel - 7,02% Automóveis, tratores e outros veículos - 6,95% Máquinas e material elétrico - 6,60% Reatores nucleares, caldeiras e máquinas - 6,51% Madeira e carvão vegetal - 5,90% Borracha - 3,59% Alumínio - 3,18%

Foco na indústria

Como a coluna tem explorado, a política comercial de Trump, dentro do America First, pode ter efeitos opostos nas economias brasileira e gaúcha, a depender do segmento, inclusive. Em uma análise feita logo após a eleição norte-americana, o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Giovani Baggio, projetou que, se conseguirem contornar o tarifaço, setores gaúchos poderão substituir a China nas vendas aos Estados Unidos, como componentes elétricos, plásticos, borracha, artigos de metal, veículos e papel. Já para os chineses, que estão retaliando Trump já, o Rio Grande do Sul pode exportar mais produtos como derivados de petróleo, soja, óleos vegetais e material elétrico.

— A realocação das cadeias produtivas e a diversificação das fontes de suprimento poderão abrir novas oportunidades para o Estado, caso consiga atender às exigências de qualidade e preços mais baixos — acrescenta Baggio.

A alta do dólar pode estimular ainda mais a exportação de armamentos, fumo e celulose. Mas há um efeito colateral: a desvalorização do real aumenta custos da indústria gaúcha que também importa, afetando sua competitividade. É preciso adaptar-se e responder rápido às mudanças profundas que devem ocorrer no comércio internacional.

