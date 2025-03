Renda do trabalhador gaúcho bate recorde e massa salarial supera R$ 22 bilhões

O rendimento médio do trabalhador gaúcho fechou 2024 em R$ 3.698 . É o maior da pesquisa do IBGE , iniciada em 2012 e que faz a atualização dos valores pela inflação para o comparativo. O levantamento considera empregados CLT, servidores públicos, domésticos, empregadores e trabalhadores por conta própria, formais ou informais.

Com a alta no valor médio e o recorde de 6,077 milhões de trabalhadores no Rio Grande do Sul, a massa salarial total também atingiu sua máxima histórica. Pela primeira vez, ficou acima de R$ 22 bilhões por mês. Somando todos os rendimentos da população que trabalha no Rio Grande do Sul, o montante de R$ 22,031 bilhões supera em 9,6% o fechamento de 2023.