Na antiga esquina boêmia das ruas Padre Chagas e Fernando Gomes, no bairro Moinhos de Vento, dois sobrados da década de 1930 foram revitalizados com um investimento de R$ 3 milhões da Woss Incorporadora. Neles, ficavam o Dado Bier e o Bar do Gomes. A obra durou 10 meses e, agora, as casas foram entregues aos donos, que decidirão o destino dos imóveis. A Woss, por sua vez, construirá um empreendimento ao lado, o que, aliás, motivou a revitalização das edificações históricas de Porto Alegre.