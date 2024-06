Guaíba terá empréstimos a juro zero para pequenos negócios atingidos pela enchente

Pequenos negócios de Guaíba terão acesso a empréstimos sem cobrança de juro ou outras taxas. O programa Microcrédito Juro Zero será lançado pela prefeitura da cidade, uma das mais atingidas pela enchente na região metropolitana de Porto Alegre. Vale para microempreendedores individuais (MEI), microempresas, empresas de pequeno porte e pequenos agricultores. O limite do empréstimo é de R$ 10 mil, parcelados em 24 meses, com carência de 60 dias para iniciar o pagamento.