Com vagas para médico e professor, prefeitura de Nova Petrópolis abre inscrições para contratos emergenciais

Assim, os interessados devem se inscrever até 18 de fevereiro, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min , presencialmente, junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 330, no segundo andar, Centro de Nova Petrópolis. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

O resultado final do chamamento será publicado na forma de Edital no site e Diário Oficial do Município de Nova Petrópolis, no dia 3 de março de 2025, após as 16h. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de seis meses, prorrogável, por igual e sucessivo período, limitado a 12 meses.