Ficará pronta em março 1ª fase do condomínio que terá praia artificial na Região Metropolitana

O prazo de entrega total do complexo será maior do que os cinco anos previstos inicialmente. O motivo, segundo o diretor Samuel Silveira, foi o aumento nos custos de materiais na pandemia. A próxima fase começará assim que a primeira for entregue. Estudos para uma terceira etapa e também para a expansão do hotel ainda estão sendo feitos. Já a obra do principal atrativo do empreendimento, que é a praia artificial com orla de 180 metros, ficará para 2025 com expectativa de entrega no verão seguinte.