Novo condomínio de R$ 125 milhões no Litoral terá 1,5 mil m² de piscinas

Novo condomínio em construção no Litoral Norte, o Pulse Resort Experience, na praia de Curumim, em Capão da Canoa, terá investimento de R$ 125 milhões, com 1,5 mil metros quadrados com piscinas. A obra já começou e a entrega está prevista para daqui 36 meses. O empreendimento é da empresa Aldebaran Urbanismo, de Maceió (AL), e do Grupo Casa Nova, de Santa Cruz do Sul, que estreia na região.