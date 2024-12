Maior construtora do país fará com R$ 24 milhões seu 85º projeto no RS

Condomínio terá 220 apartamentos de dois dormitórios com preço médio de R$ 215 mil. MRV / Divulgação

Maior construtora do país e com foco em habitação popular, a MRV está lançando o seu 85º projeto Rio Grande do Sul e 40º em Porto Alegre. O Porto Versalhes será construído com R$ 24 milhões no bairro Sarandi.

O empreendimento se encaixa em programas federal e estadual de estímulo à moradia. No caso do Minha Casa Minha Vida, o subsídio pode chegar a R$ 55 mil. Já pelo Porta de Entrada, lançado pelo governo gaúcho após a enchente, o desconto pode chegar a R$ 20 mil no pagamento da entrada do imóvel. Aliás, a MRV já vendeu 435 unidades com o incentivo do programa estadual desde que entrou em vigor em outubro.

A obra vai gerar 100 empregos. O condomínio terá 220 apartamentos de dois dormitórios com preço médio de R$ 215 mil. A ideia é atingir R$ 47,3 milhões com as vendas, diz o diretor comercial da MRV na Região Sul, Ítalo Pita. A área comum tem espaço de piquenique e pracinha para bebês e crianças. De inédito para projetos da MRV, estão os espaços Yoga e Zen, com móveis e decoração para a prática física e para relaxamento.

