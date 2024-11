Já com experiência no mercado imobiliário, o Grupo TRV, do Vale do Rio Pardo, e a Bripaza, do Vale dos Vinhedos, se juntaram para criar a Dois Vales Urbanizadora. O primeiro projeto será um condomínio em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O Allegro Family Resort ficará em uma área de 23 hectares ao lado do parque Acqua Lokos. O investimento será de R$ 50 milhões.