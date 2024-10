Após vender os 419 apartamentos de um prédio em 14 dias, construtora lança projeto de R$ 110 milhões

Com um novo investimento de fôlego - desta vez, de R$ 110 milhões - , a Cyrela Goldsztein fará um terceiro empreendimento do ano apostando na vista de Porto Alegre, inclusive no nome dos projetos. O Vista Nova Carlos Gomes ficará em um dos pontos mais altos da Terceira Perimetral, no bairro Petrópolis. O terreno tem 3 mil metros quadrados. O CEO Rodrigo Putinato conta que será possível enxergar o Guaíba do alto do prédio.