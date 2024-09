Em 14 dias, a Cyrela Goldsztein vendeu todos os 419 apartamentos do Vista Praia de Belas, empreendimento que será erguido próximo ao Guaíba, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. É, aliás, a retomada dos lançamentos da empresa após a enchente. As unidades, de 18 a 21 metros quadrados, foram comercializadas com preço médio de R$ 335 mil.