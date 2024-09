Um condomínio de casas será construído com R$ 187 milhões no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. É uma cifra alta para projetos imobiliários do tipo. O projeto é da incorporadora Stemmer Rodrigues, que iniciará a obra no dia 1º de outubro. O terreno tem 6,7 mil metros quadrados e foi composto pela compra de 21 residências no entorno da Rua Alfredo Schuett.