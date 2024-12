Jovem é baleada na cabeça durante abordagem da PRF na véspera de Natal

Juliana Leite Rangel estava no carro com a família em direção à casa de parentes onde passaria a noite de Natal.

Juliana Leite Rangel, 26 anos , estava a caminho da casa de parentes em Itaipu, Niterói (RJ), para passar o Natal quando foi baleada na cabeça durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo em que ela estava com a família na Rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, na noite de terça-feira (24). As informações são do g1 .

— Falei para a minha filha: "Abaixa, abaixa". Eu abaixei, meu filho deitou no fundo do carro, mas infelizmente o tiro pegou na minha filha. Eles já desceram do carro perguntando: "Por que você atirou no meu carro?". Só que nem arma eu tenho.