Transferência de apenados do Presídio Estadual de Canela gera protesto entre presos

Apenados de uma galeria do Presídio Estadual de Canela protestaram, na noite desta sexta-feira (14) contra a transferência de cinco presos identificados como lideranças de grupos criminosos .

As informações foram repassadas pela Polícia Penal, que relata que a situação foi controlada pelo Grupo de Intervenção Rápida da 7ª Região Penitenciária (GIR-7) e servidores da casa prisional, com apoio da Brigada Militar (BM). Até o momento, não há a confirmação de feridos. O órgão de segurança também não detalhou o que teria ocorrido no protesto.