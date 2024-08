Gigante da construção, a Cyrela Goldsztein retoma seus lançamentos após a enchente com um projeto de 419 apartamentos em um terreno de 2,7 mil metros quadrados na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1700, em Porto Alegre. O grande atrativo do Vista Praia de Belas é estar de frente para a orla do Guaíba, o que fez a empresa prever espaços comuns - abertos e fechados - virados para esta direção.