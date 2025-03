Rede de SC abrirá supermercado em ponto fechado pelo Nacional há 10 anos

Rede de Santa Catarina, o Bistek prepara a abertura de um supermercado no ponto onde ficava um Nacional fechado há 10 anos, quando a marca ainda era do grupo norte-americano Walmart. O terreno fica na Avenida Protásio Alves, na altura do bairro Rio Branco, em Porto Alegre. A empresa busca as autorizações para demolir o prédio, que está abandonado e com as paredes completamente pichadas.

A próxima abertura do Bistek no Rio Grande do Sul será de uma loja em Tramandaí, no Litoral, prevista para o início do segundo semestre, disse à coluna o diretor Walter Ghislandi. A rede entrou no mercado gaúcho há poucos anos e é conhecida por não abrir atacarejos. Seu foco é em supermercados. Cada operação da empresa custa de R$ 50 milhões a R$ 60 milhões. São lojas com até 2,5 mil metros quadrados aproximadamente. A ideia é chegar a 12 pelo Estado.

Para 2025, o plano é faturar R$ 3 bilhões. O mercado gaúcho participa com 17% desta venda, mas a intenção é chegar a 35% no médio prazo e, no futuro, vir metade de Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul. Provavelmente, isso exigirá um centro de distribuição em território gaúcho.

Colaborou Diogo Duarte

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: no alvo de Trump, novo atacarejo de SC, expansão alemã aqui e 50 eletropostos pelo RS

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.