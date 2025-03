"Alimentos já estão diminuindo de preço e vão baixar mais", diz ministro sobre medidas do governo federal

Ministro Paulo Teixeira falou sobre o preço dos alimentos. Lula Marques / Agência Brasil

O impacto do anúncio do governo federal nos preços dos alimentos ao consumidor fez parte da pauta da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Confira trecho abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

Quando as medidas chegarão ao consumidor?

É um conjunto de medidas. A primeira foi aumentar o Plano Safra. A segunda foi o dólar voltar a R$ 5,76. Uma série de alimentos já está diminuindo de preço e vai baixar mais. Supermercados ainda estão vendendo estoque que compraram na alta, mas já, já passarão ao novo preço. Carne, feijão, arroz, legumes, verduras e tubérculos baixaram. Temos resistência no café e no ovo, e teremos também problema com cacau e laranja. Temos um grupo permanente para oferecer medidas para melhorar o preço dos alimentos, tema central do presidente Lula.

Setores dizem que a redução do imposto de importação não terá efeito porque o preço internacional está alto e o Brasil é exportador.

Tem todo tipo de fala. Tem essa que você está fazendo e a de que vai afetar a produção no Brasil. Quero acalmar todo mundo que não são medidas permanentes, porque queremos que o agricultor continue competitivo. Diz que há competitividade maior do milho americano. Se você importar milho, terá condição de baixar o preço do milho aqui. Óleo de palma, que a indústria gastou em dois meses a cota anual de 60 milhões de toneladas. Aumentamos a cota, que é demanda da indústria. Estamos estudando ainda o programa de alimentação do trabalhador, que tem intermediação financeira alta, passada aos preços pelos supermercados.

Colaborou Kyane Sutelo (kyane.sutelo@rdgaucha.com.br)

