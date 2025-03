"Reduzir imposto de importação é inócuo, é pirotécnico", diz presidente da Farsul sobre medida para conter preço de alimentos

Presidente da Farsul criticou medidas do governo federal. Marco Quintana / Farsul,Divulgação

"Inócuas", assim o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, responde quando questionado sobre a eficácia das medidas do governo federal para reduzir os preços dos alimentos. Confira trechos da entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e ouça a íntegra no final da coluna.

As medidas do governo federal reduzirão o preço dos alimentos?

É a pergunta da moda. As medidas não vão alterar em absolutamente nada, por uma razão simples: o Brasil é uma potência agrícola mundial, somos exportadores de alimentos porque temos preços competitivos de milho, de café... De onde vamos importar? Carne bovina do Mercosul já tem tarifa zero. Reduzir imposto de importação é inócuo, é pirotécnico.

E a provocação do vice-presidente Geraldo Alckmin para os Estados reduzirem ICMS?

Os Estados vivem às turras com dificuldades financeiras, acho que não vai ter governador que vá reduzir ICMS da cesta básica.

Há receio de medidas extremas?

Meu grande medo - e aí temos que colocar as barbas de molho - é o governo, ao não ter efeito prático, taxar as exportações. Restringir a venda seria um desastre. Temos o exemplo Argentina no tempo dos Kirchner, que fizeram isso e a agricultura estacionou e até despencou, enquanto explodiu o preço nos supermercados.

O que fazer então para reduzir preços?

Não temos manobra para baixar preço. Olha a colheitadeira que custa o preço de um apartamento de 170 metros quadrados nas regiões mais nobres de Porto Alegre. As margens do produtor estão apertadas, a inflação não é culpa dele. Temos que baixar o custo Brasil e ter infraestrutura para o agro ser mais competitivo. Ainda assim, o país tem a 3ª maior agricultura do mundo e, se o governo não nos atrapalhar, será a maior entre 2035 e 2040. E sem mexer na Amazônia, viu?

