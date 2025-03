Após atingir R$ 200 milhões em vendas, indústria de alimentos ampliará fábrica na Serra

E como lidam com a inflação que eleva gastos e exige repasse aos preços dos clientes? Com equipamentos que reduzam custos por terem maior capacidade produtiva. A Bom Principio emprega 300 pessoas na fábrica, 40 no centro de distribuição e tem 100 representantes comerciais. O centro logístico de Sapucaia do Sul, anunciado no primeiro semestre do ano passado, já está funcionando. Em tempo, a empresa tem origem em Bom Princípio mesmo, mas levou a sede para Tupandi em 2009.