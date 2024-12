Parque aquático do Litoral abre temporada de verão após reforma de R$ 2 milhões

Parque tradicional de Capão da Canoa, no Litoral Norte , o Acqua Lokos investiu R$ 2 milhões. Uma pintura inspirada em praia renovou o cenário da área de 2,5 mil metros quadrados das piscinas cobertas. Também foi reformada parte da praça de alimentação. A estrutura foi inaugurada na última semana, quando foi aberta a alta temporada.

– Contratamos a empresa que faz a cenografia dos parques temáticos de Gramado e do Natal Luz – diz o diretor Fabiano Brogni. – Cerca de 45% do nosso público é fiel, ou seja, vem mais de uma vez ao parque. Precisamos buscar coisas novas.

Já na praça de alimentação, foram refeitos os banheiros, que ficaram maiores e receberam adaptações de acessibilidade. Além do parque com piscinas, o Acqua Lokos tem um hotel com 36 chalés e capacidade para 180 pessoas.