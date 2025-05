Uber e iFood anunciam parceria no Brasil para compartilhar serviços

Acordo ainda precisa passar por aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. diego e casa.sa Photo / stock.adobe / Divulgação

A Uber e o iFood, que estão entre os dois aplicativos mais conhecidos e baixados no Brasil, anunciaram nesta quarta-feira (14) um acordo estratégico que vai permitir que os usuários utilizem os aplicativos de uma para usar os serviços da outra e vice-versa.

No app da Uber, a aba de delivery vai ter as opções do iFood. Já no app do iFood, uma aba de mobilidade permitirá que os usuários solicitem viagens da Uber.

A parceria da Uber e do iFood vem um dia depois do anúncio da chinesa Meituan, que na terça-feira (13) revelou investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões, pelo câmbio desta quarta) no Brasil nos próximos cinco anos para lançar a sua marca de delivery Keeta no país. A Meituan, uma das maiores empresas de entrega de refeições do mundo, com mais de 770 milhões de usuários ativos só na China, vem expandindo operações pelo mundo.

Também segue outro movimento recente divulgado pelo grupo de aplicativo 99, de que retomará o serviço de delivery de comida no país, com investimento de R$ 1 bilhão. A 99 é controlada pelo grupo chinês Didi.

Na parceria anunciada nesta quarta-feira, o cliente do iFood vai poder pedir viagens em carros da Uber diretamente no aplicativo do iFood e o mesmo vale para os clientes da Uber pedirem entregas via iFood pelo próprio aplicativo da gigante mundial de mobilidade urbana.

A integração dos serviços começará em cidades selecionadas no Brasil no segundo semestre, com expansão para todo o país prevista em seguida, segundo o comunicado.

O acordo precisa passar por aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A previsão é de que a notificação ao conselho seja feita nesta quinta-feira (15) segundo pessoas a par do acordo.

Convergência de usuários nas duas plataformas

"Estamos muito empolgados em unir forças com o iFood no Brasil", afirmou Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, em comunicado à imprensa nesta quarta-feira. Segundo a empresa, atualmente apenas cerca de metade dos usuários usa as duas plataformas de maneira recorrente.

"O iFood transformou a maneira de pedir comida e itens do dia a dia no Brasil, assim como a Uber mudou radicalmente a forma de os brasileiros se locomoverem. Agora, essa integração marca um grande avanço", afirma Diego Barreto, CEO do iFood, no mesmo comunicado.

O iFood movimenta 120 milhões de pedidos por mês, de 400 mil estabelecimentos parceiros, espalhados por 1,5 mil cidades do País. A plataforma conta, ao todo, 320 mil entregadores.