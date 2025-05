Popó Freitas x Duda Nagle: onde assistir luta do Fight Music Show 6 

Neste sábado (17), ocorre a luta entre o tetracampeão mundial de boxe Popó Freitas e o ator Duda Nagle no Fight Music Show (FMS) 6. O confronto é a principal luta da sexta edição do evento que une esporte e entretenimento.

Essa será a estreia do ator no ringue. Do outro lado, essa será a sexta participação de Popó Freitas no FMS, com vitórias nas últimas quatro edições.