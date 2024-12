5 espumantes e vinhos brancos perfeitos para o verão

Durante a temporada de calor, bate aquela vontade de aproveitar os momentos de lazer com uma boa taça de vinho, né? É aí que entram os nossos queridinhos do verão: espumante e vinho branco.

A seguir, confira cinco indicações da Cooperativa Vinícola Garibaldi, de produtos leves, joviais e frescos, que garantem a energia borbulhante ideal para esta época do ano.

Harmonize espumantes em todos os momentos do verão Divulgação / Garibaldi

Os rótulos são versáteis e podem estar nos encontros com a família ou naquelas confraternizações do trabalho. Ou seja, se antes eles estavam presentes só nas festas e cerimônias, atualmente se consolidam como bebida-chave na casa dos brasileiros. Inclusive, na lista é possível encontrar rótulos com baixo teor alcoólico — demanda em ascensão pelas novas gerações consumidoras.

Para além de um vinho borbulhante, o espumante compõe o plantel das bebidas da estação, podendo ser usado como ingrediente para elaborar drinks refrescantes, por exemplo. Então, descubra uma seleção de produtos excelentes para curtir na piscina, no mar ou em cascatas por aí!

Reprodução

Espumante Garibaldi Prosecco Rosé Sweet

O espumante demi-sec descontraído é elaborado pelo método Charmat, com uvas Prosecco e Pinot Noir. No paladar, o doce confere maciez e cremosidade. Características: coloração rosé, aromas de frutas cítricas e notas de frutas vermelhas. Harmonize com frutas, canapés, petiscos, saladas, carnes brancas, pratos leves e sobremesas.

Vinho Garibaldi Sauvignon Blanc

A jovialidade, a alta intensidade aromática e o frescor deste varietal de coloração amarelo combinam com os dias quentes. Os aromas remetem às frutas tropicais, como goiaba e maracujá, às frutas de polpa branca e às notas de aspargos verdes. Além disso, promove equilíbrio de acidez e apresenta retrogosto de médio a longo, associados a aromas frutados intensos. Experimente com queijos de média maturação, carnes brancas, como aves e peixes, e gastronomia oriental.

Espumante Garibaldi Prosecco Zero Álcool

Primeiro do gênero no Brasil, este espumante é perfeito para quem prefere consumir opção sem álcool e menos doce. O resultado surge a partir da não fermentação. Desta forma, o gás carbônico presente na bebida é adicionado lentamente, em autoclave (tanque de inox), e o mosto é diluído com parte da água para atingir equilíbrio entre açúcar residual e sensação doce. Tem notas cítricas, como lima e limão, coloração amarelo palha e borbulhas finas. Harmonize com peixes, frutos do mar e carnes magras.

Espumante Garibaldi Viognier

Incomum pelos aromas frutados, este rótulo atrai atenção. De cor amarelo palha esverdeado e perlage de borbulhas finas e persistentes, é elaborado 100% com uvas Viognier, pelo método Charmat. O perfil passa por frutas secas, como pera e maçã-verde, e toques florais, apresentando boa maciez, cremosidade e frescor. Experimente com aves, peixes e frutos do mar.

Vinho Frisante Relax

Em razão do paladar aromático e delicado, este frisante jovial e descomplicado é uma ótima bebida de entrada no universo de vinhos. O produto combina características de vinho e de espumante, com vantagem de também ser incorporado a drinks. A versão Branco Demi-Sec recebe na composição uvas Moscato Branco, Trebbiano e Riesling Itálico, conferindo aspecto amarelo palha. Em boca, notas de limão e abacaxi e toque mineral garantem leveza e suavidade. Harmonize com frutas frescas, frutas em calda, sorvetes, bolos, canapés, queijos e patês.