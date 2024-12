Com sabores alternativos e fermentação natural, chocotones artesanais ganham espaço no mercado de fim de ano

Entre os pratos típicos do Natal, o panetone é o que mais recebe releituras da receita, entre massas e recheios. Além das opções industrializadas, modelos artesanais passaram a competir com as opções do mercado, atraindo pelo recheio e massa fresca.

Nas docerias de Passo Fundo, a produção no Natal chega a superar a Páscoa, com vendas focadas em chocotones e sobremesas para a ceia. Em uma tortaria da cidade, a proprietária e confeiteira Michele Montipó prevê uma produção de cerca de 2 mil chocotones neste Natal.

O doce é incluído em um cardápio especial para a data, que inclui biscoitos decorados, cestas e tortas. Queridinho de vendas, a empresa tem encomendas até para fora do Estado, em Foz do Iguaçu (PR) e Concórdia (SC).

— O panetone é um doce que temos que aproveitar porque ele é sazonal, só tem em dezembro. Aqui prezamos pela qualidade e entregamos um produto bom desde a fermentação até a embalagem. Nesse ano, desenhei para que as pessoas sintam que estão recebendo o doce direto da casa do Papai Noel — resume Michele.

O amor da confeiteira pela data tem um motivo especial: a tortaria nasceu durante as festas de fim de ano, em 2013. Com o passar do tempo, as receitas e técnicas foram aprimorados. Neste ano, são 19 sabores de panetone e sete versões mini, contemplando todos os paladares, como pistache, amêndoas, creme brulé e o favorito de 2024, de limão-siciliano.

— Hoje o público não quer mais um produto industrializado, mas algo selecionado, sofisticado e artesanal. Nossa fermentação é natural e os sabores são diferentes, não só gotas de chocolate. Quando comecei, quis fazer um panetone sem aquele gosto industrial, não usamos aromatizante e a cor é natural. Acho que foi o diferencial que nos mantém até hoje — avalia.

Do primeiro ao quinto Natal

Mesmo sendo um mercado consolidado, sempre há espaço para quem quer empreender pela primeira vez.

No caso da personal chef Patrícia Biavatti Velasques, especializada em refeições para o dia a dia, a sobremesa apareceu como uma oportunidade de lucrar no fim de ano, explorando os panetones pela primeira vez:

— Primeiro fiz para dar de presente a família, mas achei que ficaram ótimos e que poderiam se diferenciar nos sabores e aparência. Ali vi uma oportunidade de vender para complementar a renda em dezembro, que acabo tendo menos demanda devido às festas de fim de ano e as férias.

O diferencial citado por ela está na beleza e no paladar: foram duas opções de sabores, uma com cobertura de porcelana e decoração feita à mão, e outra de café e caramelo salgado. Por ser sua estreia, a chef fez produção limitada e encerrou as encomendas com 65 pedidos.

Como encomendar: entre em contato através do Instagram @PatBVelasq

Por outro lado, tem quem já colha os frutos do Natal há pelo menos três anos. A acadêmica de administração e doceira, Eduarda Ferrarezi Tomazeli, desenvolveu um cardápio especial de Natal, com sobremesas e brownies para além dos chocotones.

Neste Natal ela estreia com uma versão pequena do chocotone, disponível nos mesmos sabores da versão de 1kg, mas com 160g.

— Esse ano resolvi fazer uma versão pequena, após ter uma baixa procura no ano passado. Ele tem vendido muito mais porque as pessoas procuram para confraternizações ou presentes. Foi uma forma de garantir que saia, e conseguirmos lucrar — avalia Eduarda.