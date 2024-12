Preço dos produtos da ceia de Natal aumenta até 41,7% em Passo Fundo

Aumento segue tendência nacional e estadual. Félix Zucco / Agencia RBS

Quem ainda não garantiu os produtos da ceia de Natal em Passo Fundo, no norte gaúcho, pode se preparar para gastar mais: os preços dos principais itens da data apresentaram aumento de até 41,7% na comparação com os praticados no ano passado.

A caixa de bombons é o que sai mais caro, passando de R$ 11,99 em 2023 para R$ 16,99 neste ano.

Os preços médios dos produtos da ceia nos supermercados foram levantados pelo curso de Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo (UPF).

A análise avaliou os valores de alimentos comuns nessa época do ano, como panetone, ave chester, espumante moscatel, uva-passa e caixa de bombom. Veja abaixo o comparativo entre os anos:

Conforme o economista Julcemar Zilli, as variações refletem a inflação, custos de produção e demanda sazonal:

— No caso do panetone e da uva-passa, a variação mostra uma estabilidade do mercado; já o chester e a espumante refletem a alta procura da data festiva e os custos relacionados a produção e transporte. Já o maior destaque, da caixa de bombom, pode ser atribuído ao aumento no custo do cacau e açúcar, além da alta demanda por produtos acessíveis para presentear no período natalino.

O aumento nos valores acompanha um movimento nacional. Levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), mostra uma projeção de alta de 12% no consumo no período de festas.

A região Sul do Brasil se destaca com a menor variação de valores na comparação das cinco regiões do país. Por aqui, o preço médio dos itens da ceia soma R$ 358,05, com aumento de 7,4% em relação ao ano passado.

Alternativas para gastar menos na ceia

Diante deste cenário, a recomendação é que os consumidores adotem estratégias para economizar na ceia. Entre elas, estão a compra com antecedência, a substituição dos itens mais caros por alternativas econômicas e a pesquisa de promoções em diferentes estabelecimentos.

Quem já está atento aos preços é a aposentada Fátima da Silva. A poucas semanas do Natal, ela diz que garantiu apenas o chester, mas tem pesquisado os valores dos outros itens em mercados diferentes:



— Está tudo muito caro, os panetones, bebidas e até frutas para montar uma mesa bonita. Tenho ido nos atacados para ver se encontro preços melhores, mas está tudo caro no geral.

Por outro lado, a refiladora de uma empresa de setor de alimentos, Deise Maciel, disse que deve deixar para comprar os produtos de última hora para optar por opções mais baratas.

— A ave eu já tenho, mas preciso dos acompanhamentos. Eu vejo que está caro, devo comprar as marcas baratas, mas ainda não comecei minhas pesquisas. Como uma boa brasileira vou deixar pra última hora — brinca.

Economizando na ceia

Quem quer preparar a ceia completa mas sem gastar tanto, pode apelar para alguns macetes. Confira as orientações do economista:

1. Escolha marcas mais acessíveis

Opte por marcas próprias de supermercados ou alternativas mais baratas para reduzir significativamente os custos. Muitas vezes esses produtos têm qualidade semelhante às de marcas famosas, mas custam menos.

2. Pesquise promoções e ofertas

Antes de sair às compras, compare preços em diferentes estabelecimentos. Aproveite aplicativos e sites que mostram promoções em tempo real e esteja atento aos encartes e dias de desconto nos mercados da sua região.

3. Substitua itens

Alguns alimentos típicos da ceia, como o peru, podem ser substituídos por alternativas mais econômicas, como frango assado. O importante é manter o espírito da celebração, sem comprometer o orçamento.

4. Reduza o desperdício