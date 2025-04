Mais de 41 mil contribuintes pagaram o IPVA com desconto em Passo Fundo

Contribuintes que pagarem o valor em abril também se beneficiam dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão. Carlos Macedo / Agencia RBS

Mais de 41,1 mil contribuintes pagaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até segunda-feira (31) em Passo Fundo, no norte do Estado. A data era a última oportunidade para quitar o valor com desconto.

O número representa 47,61% da frota pagante no município. Neste ano, o município arrecadou mais de R$ 77,1 milhões do tributo em 2025, ou seja, 59,64% do total de R$ 129,4 milhões que devem ser recebidos.

— Está dentro da normalidade, sem grandes alterações em relação aos anos anteriores — afirma o delegado da 5ª Delegacia da Receita Estadual, Paulo Schneider.

Leia Mais Governo do RS busca cooperação internacional para viabilizar três pontes na fronteira com a Argentina

Para os motoristas que não realizaram o pagamento antecipado com desconto, a quitação do imposto deve ser realizada conforme o vencimento determinado pela placa do automóvel até 30 de abril.

Conforme Schneider, os pagamentos realizados em abril também se beneficiarão dos descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Como pagar o IPVA?

Os pagamentos podem ser feitos em diversos locais, como Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil, lotéricas da Caixa Econômica Federal e também por Pix, disponível em mais de 760 instituições financeiras.