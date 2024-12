Carlos Augusto marca, Inter de Milão atropela Lazio no Italiano e joga pressão na Atalanta

Dona de 20 títulos do Campeonato Italiano, incluindo a da última temporada, a Inter de Milão quer evitar surpresas na atual edição. Nesta segunda-feira, atropelou a Lazio por 6 a 0 e continuou na cola da líder Atalanta. O jogo ocorreu no estádio Olímpico de Roma e foi válido pela 16ª rodada. Os gols foram de Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram.

Este foi apenas o segundo gol do lateral brasileiro, ex-Corinthians, com a camisa da Inter de Milão, desta vez, vindo do banco de reservas. Ele tem 59 partidas com a camisa do clube italiano.

Com apenas uma derrota em 15 jogos, a Inter aparece na terceira posição, com 34 pontos, atrás de Atalanta (37) e Napoli (35). O time de Milão ainda tem um jogo em haver, diante da Fiorentina. A partida, que aconteceria no último dia 1, foi adiada após o meia Edoardo Bove sofrer um mal súbito.

Já a Lazio sofreu sua segunda derrota nos últimos cinco jogos e começa a perder fôlego na briga pela primeira posição. Com 31 pontos, ocupa o quinto lugar, atrás também da Fiorentina, com a mesma pontuação. A Juventus vem na cola, com 28.

A Inter, de quebra, aumentou o tabu sobre o rival, para quem não perde desde 2022. Neste período, foram cinco jogos, com quatro triunfos e um empate. No retrospecto geral, soma 76 vitórias, 61 empates e 44 derrotas.

O primeiro tempo teve a assinatura do técnico Simone Inzaghi. A Inter de Milão, por atuar fora de casa, deu a bola para o adversário e deixou a Lazio se sentir confortável na partida para decidir o duelo em cinco minutos. Aos 41, Calhanoglu converteu um pênalti após toque de mão de Samuel Gigot.

O gol balançou a Lazio, que sofreu o segundo aos 45. Dumfries recebeu pela esquerda, após bela troca de passes, e cruzou na medida para Dimarco, que pegou de primeira para fazer 2 a 0. Antes, o time mandante teve uma única chance de marcar, em tentativa de Isaksen, que parou na defesa do goleiro Sommer.

O segundo tempo foi um massacre. Parecia que a partida era de um time só. Aos seis, Barella arriscou da entrada da área e mandou no ângulo. Dois minutos depois, Bastoni cruzou e Dumfries desviou de cabeça para fazer o quarto do time visitante.

O jogo já estava decidido, mas a Inter de Milão não tirou o pé do acelerador. Aos 32, Dimarco cruzou para Carlos Augusto mandar no canto direito do goleiro. Este foi o primeiro gol do ex-corintiano na temporada. A goleada foi sacramentada aos 45, com Thuram.