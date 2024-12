Uruguaianense conquista Campeonato Brasileiro de Ligas Sub-20

Guris da Uruguaianense levantaram a taça na Capital Federal. Associação Brasileira de Ligas de Futsal / Divulgação

A Uruguaianense conquistou o Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal Sub-20. No domingo (15), a equipe da Fronteira Oeste venceu o Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, na decisão, por 4 a 1.

Os gols da equipe gaúcha foram marcadas por Matheus, Vincenzo, Gian e Neto. Eduardo descontou. Quem comandou a Uruguaianense foi o técnico Keké Kzabo, treinador do time principal.

A competição ocorreu na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) em Brasília. Ao longo do campeonato, a Uruguaianense bateu o Guararema, de São Paulo, por 2 a 1, na semifinal; e o Serne, do Amapá, por 6 a 3, nas quartas.

Na fase de grupos, perdeu apenas uma partida, para o Maraã, do Amazonas. Venceu as demais contra Distrito Federal, Social HV (Mato Grosso do Sul) e Alpha FC (Goiás).