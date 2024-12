Pela segunda vez no ano, Malgi e Celemaster decidem título no futsal feminino

Celemaster e Malgi dominam o cenário do futsal feminino no RS Fernanda Malfussi / Divulgação Celemaster Uruguaianense

Há um mês, também em Pelotas, na casa da Malgi, deu Celemaster. Agora, elas voltam a se enfrentar em busca de uma nova conquista. Neste sábado (14), no Ginásio do Profut, no Sul do Estado, tem a primeira partida das finais da Série Ouro Feminina, organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). A partida começa às 20 horas e os ingressos custam R$ 20.

Os dois times fizeram campanhas muito parecidas ao longo do campeonato. Cada um jogou sete vezes e venceu todas. A Malgi marcou 67 gols e sofreu seis. Já a Celemaster fez 72 e levou sete. Nas fases classificatórias não houve enfrentamento entre elas.

Campanha da Malgi

18x3 Jaguarão-Aceguá, de Aceguá

6x0 FAC Sogipa, de Porto Alegre

8x0 Palestina, de Jaguarão

2x0 Imigrante, de Bento Gonçalves

15x1 Leoas, de Capão do Leão

3x2 UFSM/Dallas, de Santa Maria

15x0 UFSM/Dallas, de Santa Maria

Campanha da Celemaster

7x3 Leoas, de Capão do Leão

15x0 Benfica, de Bagé

6x1 Ideau Feminy, de Getúlio Vargas

7x0 FAC Sogipa, de Porto Alegre

10x2 SER Nevoeiro, de Rio Grande

13x1 Palestina, de Jaguarão

14x0 Palestina, de Jaguarão

Em três confrontos pelo Gauchão 2024, a Malgi venceu dois mas quem ficou com o título foi a Celemaster, que na segunda partida da final, em Pelotas, ganhou no tempo normal e na prorrogação. No último sábado (7), a equipe pelotense venceu o Torneio da Amizade Internacional em Benguela, Angola, com 100% de aproveitamento.

Celemaster venceu últimos 14 estaduais