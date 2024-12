Motociclista morre em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Uma motociclista de 51 anos morreu em acidente na BR-470 no final da tarde desta segunda-feira (16). A colisão com um carro ocorreu no KM 216, em Bento Gonçalves, em frente a uma loja de pneus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é natural de Barros Cassal (RS) e residente de Bento.