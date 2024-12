Até locação de novo espaço em Caxias do Sul, Receita Federal terá parceria com Justiça Federal a partir de janeiro

Prédio da Justiça Federal, em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A partir de janeiro, a sede administrativa da Receita Federal em Caxias do Sul passará a ocupar espaço no prédio da Justiça Federal, na Rua Doutor Montaury. A parceria entre os órgãos pode ter duração de seis meses. Ao mesmo tempo, o atendimento ao público segue na Agência Tudo Fácil, no shopping Bourbon San Pellegrino.

O delegado da Receita, Leandro Tessaro Ramos, explica que a medida é para que a estrutura administrativa volte a ter o próprio espaço para os despachos que envolvem as regiões da Serra e Planalto Médio do Estado. Em julho, um incêndio atingiu o prédio do órgão, no bairro Rio Branco, o que obrigou as mudanças.

O espaço será provisório, uma vez que a Receita Federal já está em processo de locação de um novo ponto no Centro. Ramos conta que a escolha e a locação devem ser feitas até abril do ano que vem. Um chamamento foi realizado em novembro:

— Recebemos propostas de imóveis na área central da cidade, cerca de 1,2 mil e 1,5 mil metros quadrados, onde vamos nos instalar com a estrutura completa, de gabinete administrativo, áreas de apoio administrativo, áreas de fiscalização, arrecadação, a área aduaneira e também atendimento ao público. Nós vamos fazer uma minidelegacia nesse local no qual passaremos a alugar.

O aluguel será contratado para o período enquanto a reforma do prédio no bairro Rio Branco estiver sendo feita. Assim que o trabalho na estrutura for finalizado, o órgão volta ao antigo endereço.

Antes da locação, porém, os atendimentos seguem no Tudo Fácil, até mesmo para buscar contato com o delegado. O atendimento é no segundo andar do shopping, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

— Vamos manter o atendimento ao público no Tudo Fácil. As pessoas continuam se dirigindo diretamente ao Tudo Fácil para serem atendidas e para alguma situação que tenham que falar com o delegado ou alguma outra pessoa do gabinete, eles tratam lá, fazem contato conosco institucionalmente e conversamos na Justiça Federal — detalha o delegado.

Reforma do antigo prédio

Segundo Tessaro, uma empresa de Natal (RN) foi recentemente contratada, via licitação, para elaboração do projeto executivo para reforma do prédio no bairro Rio Branco. O custo é de cerca de R$ 150 mil.

— A reforma prevê a restauração da rede elétrica, manutenção do telhado, troca de piso de todos os locais do prédio que tem carpete, reforma dos banheiros, revisão do sistema de ar-condicionado, de escoamento de água, implantação de energia solar. Enfim, prevê a reforma de toda a estrutura e modernização, por consequência, de toda a estrutura do prédio, pintura interna e externa — descreve Ramos.