Estado assina recurso para Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, reformar UTI pediátrica

Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, receberá R$ 2,3 milhões do Estado para a reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. O convênio para 10 leitos, por meio do Programa Avançar Mais, foi assinado na manhã desta segunda-feira (16), em Porto Alegre.

Conforme a assessoria do Tacchini, a UTI pediátrica ganhará um novo espaço no hospital. Assim, passa de uma área de 170 metros quadrados para outra de 417 metros quadrados, que fica no quarto andar do prédio B. A obra engloba, assim, os 10 leitos. De acordo com nota da SES, a adequação é para atender diretrizes da legislação vigente para o atendimento à população.

Ainda de acordo com a assessoria da SES, atualmente metade dos leitos possui espaço somente para berço, o que acaba por restringir a assistência devido ao espaço físico ser reduzido.

— A privacidade do leito individualizado, o espaço para as famílias e as cores são detalhes para que essa criança que precisa desse atendimento e sua família se sintam menos impactadas por esse momento tão difícil que é estar num leito de UTI — destaca a secretária-adjunta da SES, Ana Costa.

O início das obras depende da publicação do contrato e do repasse do recurso. Mas, segundo a assessoria do hospital de Bento, a expectativa é de que os trabalhos se iniciem nas próximas semanas.

Referência

O hospital é referência para a Linha de Cuidado Materno-Infantil para gestantes de risco habitual aos municípios de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza, o que totaliza 160 mil habitantes. Também é referência no atendimento a gestantes de alto risco para 22 cidades da Serra, o que representa cerca de 320 mil habitantes.

Na UTI pediátrica, o atendimento é voltado para crianças a partir de 29 dias até 13 anos. O presidente do do Conselho de Administração do hospital, Antônio Massignan, celebrou a assinatura do recurso: