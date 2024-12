Obituário: frei Sylvio Giocondo Dall’angnol

Nos últimos meses sofreu uma fratura de fêmur, devido a uma queda. Após poucos dias de alta hospitalar, teve um AVC isquêmico e retornou para ao hospital. Depois de algumas semanas, sofreu um novo AVC hemorrágico, com nova internação em UTI e múltiplas sequelas. Era residente da Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul, desde julho de 2020.

Trajetória

Como sacerdote, iniciou sendo professor no Colégio Duque de Caxias, em Lagoa Vermelha, em 1957. Após, o percurso pastoral e de vida seguiu por diversas regiões do Estado: em Pelotas foi vigário em 1958 e em Santa Vitória do Palmar foi pároco de 1959 a 1960. Atuou como pároco em Barros Cassal (1961 e 1962), nas missões populares (1963 a 1965), em Segredo (1966 e 1967), e seguiu para Santa Maria, onde atuou como vigária entre 1968 e 1969.

Em sua trajetória ainda passou por Belém Novo, como vigário de 1970 a 1973; Garibaldi, como pregador de retiros (1974 a 1976); como missionário na República Centro Africana (1977 e 1978); retornou a Belém Novo como vigário (1980 e 1981); em Porto Alegre, na São Judas, como vigário (1982); pelo Hospital de Clínicas, Porto Alegre, como capelão (1983 a 1985); em Itamaraju, na Bahia, como pároco (1986 e 1987); por Erval Seco, como pároco (1988); em Capão do Leão (de 1989 a 1993); em Esmeralda, novamente como pároco (1995); em Piratuba, cuidador da casa ( de 1997 a 1998); e Granja Fátima, Ipiranga do Sul (1999).

Publicou mais de 20 títulos, entre livros e libretos, como A Vida e as Visitas da Imaculada Virgem e Mãe de Deus, Silêncio: Identidade, silêncio e paz, Balaô: cultura e vida na África, Madonna Dall’Agnol, As flores e as aves falam, Erval Seco... no capricho, Stória de Bepi Banda, Capão do Leão e Vidário: celebração da vida.