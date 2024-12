Renato e Vasco tiveram primeira reunião no RJ;

tiveram primeira reunião no RJ; Pogba está negociando com o Corinthians por meio de patrocinadores;

por meio de patrocinadores; Palmeiras teme perder Abel Ferreira após contratar primeiro reforço;

após contratar primeiro reforço; Fluminense renova com Mano Menezes e sonha com Richarlison;

e sonha com Richarlison; Cruzeiro tem interesse em Nino , do Zenit;

, do Zenit; Athletico-PR anuncia treinador para 2025.

O Mercado da Bola continua agitado nesta reta final de ano, com os clubes já pensando em 2025. Zero Hora separou as principais informações da janela nesta segunda-feira (16). Confira:

Mercado da bola 2025

Renato tem primeira reunião com o Vasco

Comandante já treinou o Cruz-Maltino em outras duas oportunidades. Jefferson Botega / Agencia RBS.

Ex-Grêmio, Renato Portaluppi realizou a primeira reunião com o Vasco. A informação é do colunista de Zero Hora Eduardo Gabardo.

Pogba no Corinthians?

O site de acompanhantes adulto Fatal Model confirmou que está negociando com o Corinthians, a fim de viabilizar a contratação do francês Paul Pogba.

Palmeiras tem primeiro reforço e pode perder Abel Ferreira

Abel Ferreira chegou ao Verdão em 2020. Cesar Greco / SE Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras assinou com o atacante uruguaio Facundo Torres, de 24 anos, que estava no Orlando City.

Apesar do primeiro anúncio nesta janela, o Verdão se depara com a notícia da imprensa portuguesa em que o Sporting teria interesse em contratar Abel Ferreira.

Flamengo debate Róger Guedes internamente

Atacante foi destaque no Corinthians em sua passagem por São Paulo. Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

O atacante ex-Corinthians e Atlético-MG é um dos principais alvos do Fla nesta janela, mas não é uma unanimidade dentro do clube.

Existe o contato entre ambas as partes, mas os dirigentes debatem a necessidade deste negócio, segundo o ge.globo.

Fluminense movimenta os bastidores

Após livrar equipe do rebaixamento, Mano renova contrato. Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, anunciou a renovação com Mano Menezes. O novo vínculo do treinador com o time carioca vai até dezembro do próximo ano.

Se o comandante fica, o xerife sai. Felipe Melo não é mais jogador do Flu. O clube decidiu não postergar o contrato com o volante e zagueiro de 41 anos. Ele tinha o desejo de continuar na equipe para disputar o Mundial de Clubes.

E não para por aí. O tricolor carioca continua interessado na contratação do atacante Richarlison, do Tottenham. A confirmação veio através do presidente, Mário Bittencourt.

Ainda, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Grêmio e hoje no Fluminense, está acertado para jogar no Fortaleza. O goleiro Lucas Arcanjo também teve seu nome vinculado ao Flu.

Nino no Cruzeiro?

Defensor foi campeão da Libertadores com o Fluminense. MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

Zagueiro de 27 anos, Nino desperta o interesse do Cruzeiro, segundo o portal Uol. O entrave estaria nos valores pedidos pelo Zenit: 15 milhões de euros (R$ 92 milhões na conversão atual).

Santos tenta contratar ex-Grêmio e liberar ex-Inter

O São Paulo recusou uma proposta do Santos por Luciano, que jogou no Grêmio. Em paralelo, o Peixe tenta se desfazer de Patrick, que já atuou pelo Inter.

São Paulo não desistiu de Oscar

Segundo o presidente são-paulino, Julio Casares, o clube não desistiu da contratação do meia Oscar, que deixou o futebol chinês recentemente.

Athletico-PR anuncia treinador

Barbieri assume o clube paranaense. Athletico-PR / X / Reprodução